Полиция разыскивает пропавшего неделю назад мужчину, страдающего эпилепсией

Земгальское региональное управление полиции (Бауский участок) разыскивает Айвиса Юшкевица (1978 г.р.), которого в последний раз видели 21 января в волости Брунавас.

Его приметы: рост 176 см, волосы темные, на губе шрам.

Был одет: черная куртка, красный джемпер с надписью Rimi, синие джинсы, черные ботинки в зеленую полоску, черная шапка. При себе могут быть документы, а также мобильный телефон Samsung с синей крышечкой, в черном чехле.

Мужчина болен эпилепсией, употребляет алкоголь, в пьяном виде становится агрессивным.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.