Полиция разыскивает пропавшего подростка
Foto: Valsts policija

Елгавский участок полиции разыскивает пропавшего без вести Агриса Дакстиньша (2006 г.р.), который 11 апреля вышел из детского центра опеки в Елгаве и не вернулся обратно.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Куда отправился подросток и где он находится сейчас, неизвестно. Приметы Агриса: рост 1,76 см, нормального телосложения.

Государственная полиция призывает внимательно посмотреть на фотографию. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Агриса Дакстиньша, просьба связаться с полицией по телефонам: 63004227 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Образование британского качества — в Риге!
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей