Полиция разыскивает пропавшего подростка

Елгавский участок полиции разыскивает пропавшего без вести Агриса Дакстиньша (2006 г.р.), который 11 апреля вышел из детского центра опеки в Елгаве и не вернулся обратно.

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Куда отправился подросток и где он находится сейчас, неизвестно. Приметы Агриса: рост 1,76 см, нормального телосложения.

Государственная полиция призывает внимательно посмотреть на фотографию. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Агриса Дакстиньша, просьба связаться с полицией по телефонам: 63004227 или 110.