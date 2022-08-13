Полиция разыскивает пропавшего в июне мужчину

Рижское региональное управление полиции разыскивает Владислава Защиринского (1978 г.р.), который в последний раз выходил на связь в июне текущего года.

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Его приметы: рост 190-195 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы короткие.

Мог быть одет: синие джинсы, майка в полоску и обувь черного цвета.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.