Полиция разыскивает пропавшую без вести пенсионерку

Сигулдский участок Рижского регионального упоавления полиции разыскивает Валентину Трейкале (1937 г.р.), которая 21 июня, в 17.00 вышла из своего дома в Эгльупе (волость Инчукална) и пропала.

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Ее приметы: рост 155 см, худощавая, волосы седые.

Был одет: красная куртка, оранжевая шапка.

В полиции сообщили, что у женщины есть проблемы со здоровьем. Она могла направиться на поезде в Ригу.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67085936 или 110.