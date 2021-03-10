Полиция разыскивает пропавшую без вести рижанку
Foto: Valsts policija

Рижский участок Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести Ирену Михальченко (1976 года рождения), которая 4 марта ушла из дома в Чекуркалнсе, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

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Приметы женщины: рост 175 см, короткие, темные волосы, карие глаза. Пропавшая была одета в джинсы, черные сапоги и коричневую куртку. Женщина прихрамывает на левую ногу.

Государственная полиция просит отозваться всех, кому известно, где находится женщина. Звонить просят по телефонам 67085921 или 110.

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