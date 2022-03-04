Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину
Foto: Valsts policija

Земгальское региональное управление полиции разыскивает Тамару Машинскую (1947 г.р.), которая 3 марта на поезде уехала из Кокнесе в Ригу и до сих пор не вернулась. Также она никого не известила, где она может находиться.

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Возможно, пенсионерка может находиться в Риге, около дома номер 99 по ул. Илукстес.

Ее приметы: рост 158 см, худощавая, волосы темные, с сединой, глаза серо-голубые. Носит слуховой аппарат.

Была одета: длинное темно-синее пальто с капюшоном, розовая вязаная шапка с белыми бусинками. Черные брюки, черные ботинки. При себе было две сумки: большая черная сумка и лиловая небольшая сумка.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 65102525, 29285528, 110.

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