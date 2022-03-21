Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

Видземское региональное управление полиции (Лимбажский участок) разыскивает Аиру Лаубе (1966 г.р.), которую в последний раз видели 16 марта, в 19.00, в Айнажи.
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Ее приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы коричневые.
Была одета: черная куртка, черные брюки, черные полуботинки.
Информацию о разыскиваемой просьбы сообщать по телефону 112.
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