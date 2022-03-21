Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину
Foto: Valsts policija

Видземское региональное управление полиции (Лимбажский участок) разыскивает Аиру Лаубе (1966 г.р.), которую в последний раз видели 16 марта, в 19.00, в Айнажи.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ее приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы коричневые.

Была одета: черная куртка, черные брюки, черные полуботинки.

Информацию о разыскиваемой просьбы сообщать по телефону 112.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя