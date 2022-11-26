Полиция разыскивает пропавшую два дня назад женщину

Тейкский рижский участок полиции ищет пропавшую Юлию Новохатскую, которая с 24 ноября не появлялась дома по адресу Бривибас Гатве 359.

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Приметы: рост 172 см, русые волосы, шрам на носу. Была одета в жёлтое пальто, тёмные спортивные штаны Nike, летнюю зимнюю обувь Reebok, белую шапку. С собой на плече была чёрная сумка.



Всех, кто видел женщину, полиция просит звонить по номеру 110.