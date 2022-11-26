Полиция разыскивает пропавшую два дня назад женщину
Foto: Valsts policiija

Тейкский рижский участок полиции ищет пропавшую Юлию Новохатскую, которая с 24 ноября не появлялась дома по адресу Бривибас Гатве 359.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Приметы: рост 172 см, русые волосы, шрам на носу. Была одета в жёлтое пальто, тёмные спортивные штаны Nike, летнюю зимнюю обувь Reebok, белую шапку. С собой на плече была чёрная сумка.

Всех, кто видел женщину, полиция просит звонить по номеру 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт