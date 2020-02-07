Полиция разыскивает пропавшую в Латвии гражданку Израиля

Лариса Била, гражданка Израиля 1963 года рождения, пропала 27 января. Полиция просит отозваться всех, кто видел женщину и может что-либо знать о ее местонахождении.

27 января в 13.40 Лариса прибыла на Рижский автовокзал из Лиепаи, и после этого ее никто не видел.

Приметы: рост 150 см, седые волосы, худощавое телосложение.

Возможно, была одета в коричневое пальто, синие брюки и пеструю блузку.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться Лариса, полиция просит обращаться в ближайший полицейский участок либо звонить по номерам 67085980 и110.