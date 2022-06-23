Полиция разыскивает женщину, самовольно покинувшую медучреждение на улице Твайка
Foto: Valsts polcija

Государственная полиция разыскивает женщину, которая в среду самовольно покинула медицинское учреждение в Риге на улице Твайка — Ивету Зелтиню 1976 года рождения. У женщины могут быть проблемы со здоровьем.

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Ивета Зелтиня в среду с 11.00 до 13.00 самовольно вышла из медучреждения и до сих пор не возвращалась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Рост женщины — 170 сантиметров, короткие красные волосы, была одета в черную куртку и брюки, на ногах — белая обувь.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении Зелтина, просьба немедленно сообщить об этом полиции по телефонам 67 086 000 или 110.

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