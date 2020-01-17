Полиция разыскивала пропавшую школьницу из Риги

В пятницу, 17 января, участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции объявил, что разыскивает Паулу Лиепиню, которую в последний раз видели 15 января в Риге, на ул.Унияс. В пятницу во второй половине дня полиция сообщила, что Паула Лиепиня нашлась: она вернулась домой.

Ее приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные (средней длины). Носит очки.

Была одета: синие джинсы, розовая куртка с капюшоном, коричневые полуботинки, клетчатая рубашка.

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