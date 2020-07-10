Полиция усилит контроль за жителями, находящимися на самоизоляции

Зарегистрированные в течение последних дней случаи заражения Covid — 19 свидетельствуют о том, что с вирусом окончательно не покончено. После того, как правительство сняло строгие ограничения, у многих жителей появилось ощущение свободы, а вместе с тем и нежелание всегда следовать правилам безопасности. Госполиция предупреждает, что многие ограничения все еще остаются в силе, и каждый должен добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать все меры безопасности.

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В частности, Госполиция до сих пор контролирует лиц, которые должны соблюдать режим самоизоляции. В поле зрения латвийской полиции в настоящее время находятся около 2000 лиц. С учетом событий последних дней становится очевидно, что контроль в этом направлении будет только усилен.

В этой связи Госполиция обращается к жителям Латвии, которые выезжают за границу в страны с высоким уровнем заболеваемости Covid-19, после возвращения домой обязательно соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Список стран можно посмотреть здесь.

Красным и оранжевым цветом в табличке отмечены страны, по возвращению из которых ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно соблюдать самоизоляцию. Стоит учесть, что самоизоляция требуется и в том случае,если вы пересекаете эти страны транзитом.

В том случае, если вы планируете отправиться в поездку или навестить друзей и родственников за границей, внимательно оцените, действительно ли в этом есть острая необходимость.

Также необходимо обязательно соблюдать дистанцию 2 метра и стоит оценить необходимость посещения массовых мероприятий.

Если в вашем распоряжении имеется информация о нарушениях, просьба сообщать по телефону 110.