Полиция устанавливает личность мужчины, найденного в Волери: на теле много татуировок

Управление криминальной полиции Рижского региона устанавливает личность мужчины, чье тело нашли 3 мая в протоке Хапака в Риге (Даугавгривское шоссе в районе Волери).

На вид мужчине 50 — 55 лет. Особые приметы — на теле много татуировок.

На кисти правой руки татуировка в виде надписи: RIGA; на правой ноге татуировка в виде креста; на правой руке над ладонью татуировка в виде якоря; на внутренней стороне правой руки татуировка в виде розы на кресте; на левой руке татуировка в виде статуи Свободы; на груди слева также имеется татуировка.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086612, 20269024 или 110.