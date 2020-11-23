Полиция устроила погоню за несовершеннолетним водителем

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), в конце минувшей недели в Добеле был задержан 16-летний подросток, который пытался скрыться от "дорожников" на автомобиле.

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Как отмечают в ЗРУП, школьник, проживающий в волости Аннениеку, сел за руль автомобиля Honda Civic, не имея водительских прав. Когда на дороге его засекли полицейские, он проигнорировал их требования и попытался скрыться.

В отношении несовершеннолетнего водителя начаты два административных процесса.