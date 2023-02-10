Полиция устроила погоню за пьяным водителем: тот показывал инспекторам неприличные жесты

В минувший вторник сотрудники Видземского регионального управления полиции (ВРУП) в ходе погони задержали 49-летнего водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали более 2 промилле.

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По данным ВРУП, 7 февраля, около 18.00 полицейские, контролирующие движение в Лимбажи, обратили внимание на автомобиль Volvo: судя по манере вождения, водитель мог быть пьян. Полицейские решили остановить машину, однако водитель не подчинился их неоднократным требованиям и попытался скрыться.

Во время погони, которая проходила по улицам города, водитель показал инспекторам неприличные жесты. Остановить хулигана удалось лишь на ул. Юрас. При проверке в его организме констатировали 2,87 промилле. После этого нарушителя задержали и поместили в изолятор кратковременного содержания. Против него начаты уголовный и административный процессы.

В полиции пояснили, что задержанный ранее уже попадался на нарушениях правил дорожного движения, в том числе и за управление транспортным средством в пьяном виде.