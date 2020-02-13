Полиция устроила погоню за водителем, нарушившим правила

В минувший понедельник сотрудники Курземского регионального управления полиции во время патрулирования заметили на ул. Курземес в Вентспилсе автомобиль Volvo, водитель которого не включил фары. Когда полицейские попросили водителя остановить машину, тот решил скрыться.

В ходе погони "дорожники" вынудили водителя (1989 г.р.)остановиться: он существенно снизил скорость и притормозил на обочине, однако, когда к нему направились патрульные, он снова рванул с места и на высокой скорости попытался скрыться. В итоге, остановить нарушителя удалось лишь на ул. Г.Ф. Стендера: для этого работники полиции частично перегородили проезжую часть. Однако, даже находясь в таком положении, нарушитель собирался сбежать, включив задний ход, поэтому полицейские забрали у него ключи.

На просьбы полицейских выйти из машины водитель не реагировал, поэтому его вытащили из салона и поместили в служебное авто. Поскольку от задержанного исходил запах алкоголя, ему предложили пройти проверку, однако тот отказался. Он продолжил отказываться от экспертизы и в медицинском учреждении. Также сотрудники полиции выяснили, что у задержанного нет водительских прав.

По делу начат уголовный процесс, а также административное делопроизводство.