Полиция устроила погоню за ворами, обокравшими автомойку: задержаны местные Бонни и Клайд

Утром 12 мая на пульт дежурного поступила информация о том, что с автомойки в Гулбене похищены деньги. В течение часа по "горячим следам" полиции удалось задержать подозреваемых, один из которых оказался хорошо знаком органам правопорядка.

Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции, в минувший вторник, около 05.00 утра был получен сигнал, что с мойки самообслуживания на ул Бривибас похищены деньги. Получив информацию, полиция установила, что подозреваемые передвигаются на автомобиле Saab. Спустя некоторое время машину заметили на дороге Гулбене — Балвы.

Водителю приказали остановиться, однако он проигнорировал требования полицейских. К преследованию были привлечены дополнительные силы Рижского регионального управления полиции, в итоге, убегавших удалось остановить. Полиция задержала женщину 1996 г.р. и мужчину 1984 г.р.



Известно, что водитель управлял автомобилем, не имея прав. У него также изъяли вещества, возможно, наркотики. По предварительным данным, парочка причастна к пяти аналогичным кражам в Алуксне, Цесисе, Лимбажи, Мадоне и Гулбене. Оба задержанных ранее попадали в поле зрения полиции. Следствие по делу продолжается.