В течение двух неполных недель Госполиция получила более 30 сообщений о замеченных транспортных средствах с подозрительными номерными знаками. Чаще всего речь шла об автомобилях из России.

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Жители сообщали правоохранительным органам о том, что номера, возможно, заменены или не соответствуют гостребованиям. Большая часть подобных случаев фиксируется в Риге и Рижском регионе.

На сегодняшний день полиция начала три уголовных процесса и более 15 административных процессов. В полиции рассказали, что регистрируется и "информация о рисках". Подобные случаи рассматриваются в рамках как уголовных, так и административных процессов.

Госполиция пока широко не комментирует по этому вопросу, поскольку следствие еще продолжается. Недавно сообщалось, что в Риге остановили два автомобиля, возможно, с поддельными российскими госномерами. По обоим случаям начаты уголовные процессы, номера изъяты.

Причиной подобных действий со стороны автовладельцев является страх столкнуться с агрессией местных жителей, которые могут бурно отреагировать на машину с номерами России, развязавшей агрессию в Украине. При этом обычно у водителей есть с собой и оригинальные госномера.

По имеющейся в открытом доступе информации, в России можно купить незаконно изготовленные номера, по которым невозможно распознать, откуда прибыла машина.