Полиция: в Лангстини необходимо улучшить систему видеонаблюдения

В Лангстини, где произошли несколько краж и убийство известного латвийского адвоката Павла Ребенока, необходимо улучшить систему видеонаблюдения, заявил начальник Управления по расследованию уголовных преступлений Государственной полиции Армандс Рукс.

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Рукс пояснил, что в последнее время не наблюдается рост числа краж из домов, однако проблема по-прежнему актуальна. Воры активны, например, в окрестностях Риги, в том числе в Лангстини.

К Лангстини, где недавно был убит адвокат Павел Ребенокс есть несколько подъездных путей. Рукс не прокомментировал, в каких местах размещены камеры видеонаблюдения, отметив лишь, что ситуацию с видеонаблюдением в поселке можно было бы улучшить. Он также напомнил, что камер видеонаблюдения не было и в доме убитого.

"Частный сектор и госучреждения должны заботиться о том, чтобы преступления было сложнее совершать, так как все камеры и системы видеонаблюдения работают превентивно", - отметил Рукс.

Полиция планирует приобрести специальное программное обеспечение, чтобы эффективнее анализировать поступающие материалы с видеокамер.

Как сообщалось, в ночь на 20 сентября в своем доме в Лангстини был убит адвокат Павел Ребенокс. Его бизнес-партнер Ингус Баландинс получил травмы. Из дома пропали ценные вещи. Полиция отрабатывает две основные версии — убийство с целью ограбления и убийство, связанное с профессиональной деятельностью погибшего.