Полиция: в Латвии активизировались вирусы-шифровальщики

Латвийские малые и средние предприятия, а также учебные заведения в последние несколько лет регулярно становятся объектами кибератак с применением вирусов-шифровальщиков (ransomware). В конце 2019 года вирус парализовал работу компьютеров в одном из учебных заведений, сообщает пресс-служба Госполиции.

В результате заражения системы компьютерным вирусом информация на серверах, жестких дисках и рабочих станциях была зашифрована. Обычно злоумышленники требуют выкуп в обмен на доступ к данным.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями отмечает, что особенно популярными в Латвии в течение последнего года стали вирусы типа dharma. Заражение системы чаще всего происходит при помощи протокола удаленного доступа Microsoft RDP через интернет, который защищен слабым паролем.

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