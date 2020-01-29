Полиция: в Латвии активизировались вирусы-шифровальщики

Латвийские малые и средние предприятия, а также учебные заведения в последние несколько лет регулярно становятся объектами кибератак с применением вирусов-шифровальщиков (ransomware). В конце 2019 года вирус парализовал работу компьютеров в одном из учебных заведений, сообщает пресс-служба Госполиции.
В результате заражения системы компьютерным вирусом информация на серверах, жестких дисках и рабочих станциях была зашифрована. Обычно злоумышленники требуют выкуп в обмен на доступ к данным.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями отмечает, что особенно популярными в Латвии в течение последнего года стали вирусы типа dharma. Заражение системы чаще всего происходит при помощи протокола удаленного доступа Microsoft RDP через интернет, который защищен слабым паролем.
Полиция и центр предотвращения киберугроз CERT.LV рекомендуют всем пользователям:
- Регулярно создавать резервные копии информации и хранить их отдельно от системы.
- Пересмотреть права на запись или удаление информации в сетевых папках.
- Установить антивирусную программу.
- Не открывать электронные письма с незнакомых адресов, и не запускать подозрительные приложения.
- Удалять cookie-файлы и не сохранять пароли на компьютерах в местах общего пользования.
- Использовать встроенный в любую операционную систему firewall.
- Повысить уровень безопасности удаленного доступа к системе.