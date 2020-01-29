Полиция: в Латвии активизировались вирусы-шифровальщики
Foto: AP/Scanpix/LETA

Латвийские малые и средние предприятия, а также учебные заведения в последние несколько лет регулярно становятся объектами кибератак с применением вирусов-шифровальщиков (ransomware). В конце 2019 года вирус парализовал работу компьютеров в одном из учебных заведений, сообщает пресс-служба Госполиции.

В результате заражения системы компьютерным вирусом информация на серверах, жестких дисках и рабочих станциях была зашифрована. Обычно злоумышленники требуют выкуп в обмен на доступ к данным.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями отмечает, что особенно популярными в Латвии в течение последнего года стали вирусы типа dharma. Заражение системы чаще всего происходит при помощи протокола удаленного доступа Microsoft RDP через интернет, который защищен слабым паролем.

Полиция и центр предотвращения киберугроз CERT.LV рекомендуют всем пользователям:

  • Регулярно создавать резервные копии информации и хранить их отдельно от системы.
  • Пересмотреть права на запись или удаление информации в сетевых папках.
  • Установить антивирусную программу.
  • Не открывать электронные письма с незнакомых адресов, и не запускать подозрительные приложения.
  • Удалять cookie-файлы и не сохранять пароли на компьютерах в местах общего пользования.
  • Использовать встроенный в любую операционную систему firewall.
  • Повысить уровень безопасности удаленного доступа к системе.

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rus.DELFI.lv

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