Полиция в районе Салдуса ищет предполагаемого преступника
Foto: Valsts policija

Салдусский участок Курземского регионального управления государственной полиции разыскивает Гвидо Гранаускаса, который подозревается в совершении нескольких тяжких и менее тяжких преступлений и в отношении которого в рамках уголовного процесса применена мера пресечения - арест, сообщили агентству LETA в полиции.

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Государственная полиция просит внимательно посмотреть на фотографию Гранаускаса и отозваться тех, у кого есть информация о его возможном местонахождении или другая информация, которая может помочь в его поиске.

Сообщить информацию о возможном преступнике можно, позвонив в Салдусский участок Курземского регионального управления Госполиции по телефону 63802300, а также по общему телефону полиции 110.

Соотрудники правоохранительных органов предупреждают, что Гранаускас может быть опасен, и призывают не пытаться поймать его своими силами.

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