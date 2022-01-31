Полиция в Риге накрыла тусовку из 66 молодых людей; найдены наркотики

В субботу, 29 января, Государственная полиция в Риге обнаружила по одному адресу компанию из более чем 60 молодых людей, включая несовершеннолетних. У одного из участников вечеринки найдены наркотики.

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Полицейские участка Латгальского предместья Риги получили информацию от коллег из Рижской муниципальной полиции о том, что, возможно, происходит массовое собрание молодежи в субботу, 29 января, незадолго до полуночи. На месте происшествия обнаружена компания из 66 человек, из которых 32 — несовершеннолетние.

Против всех участников вечеринки начаты административные процессы о нарушении "ковидных" ограничений, действующих во время чрезвычайной ситуации. Ко всем совершеннолетним применены штрафы в размере от 100 до 1000 евро. Самый большой штраф придется заплатить организатору мероприятия.

Также в месте собрания у одного из участников обнаружены наркотические вещества. Начат уголовный процесс. После экспертизы станут точно известны вес и происхождение веществ.

В стране по-прежнему — до 28 февраля — действует режим чрезвычайной ситуации. Полиция призывает жителей проявлять ответственность и соблюдать установленные ограничения.