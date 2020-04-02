Полиция во время обыска изъяла 51 гр амфетамина (ИСПРАВЛЕНО)

По информации пресс-центра Латагальского регионального управления полиции, на прошлой неделе в распоряжение правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в Лудзе, возможно, ведется продажа наркотиков.

На основании этих данных сотрудники криминальной полиции Лудзенского участка задержали двух подозреваемых, у которых нашли и изъяли 51 гр подозрительного вещества, скорей всего, амфетамина. Изъятое вещество передано на экспертизу.

Следствие по делу продолжается. Один из задержанных оставлен под арестом, ко второму применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.