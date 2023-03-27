Полиция во время обыска изъяла амфетамин: подозреваемому может грозить большой срок
Foto: DELFI

Сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Курземского регионального бюро уголовной полиции завершили расследование по факту хранения амфетамина в крупных размерах.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, в середине февраля нашли в Гробине наркотики. После этого было принято решение провести обыск по месту жительства подозреваемого в Лиепае, правда, там наркотические вещества обнаружить не удалось.

Всего у мужчины изъяли 97, 38 гр порошкообразного вещества, содержащего амфетамин, а также таблетку, содержащую диазепам.

За это преступление подозреваемому грозит срок от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, а также с последующим пробационным надзором до трех лет.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Будни курьера — какие они?
Голосуй за лучшую коллекционную монету 2022 года
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3