Полиция во время обыска изъяла амфетамин: подозреваемому может грозить большой срок

Сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Курземского регионального бюро уголовной полиции завершили расследование по факту хранения амфетамина в крупных размерах.

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Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, в середине февраля нашли в Гробине наркотики. После этого было принято решение провести обыск по месту жительства подозреваемого в Лиепае, правда, там наркотические вещества обнаружить не удалось.

Всего у мужчины изъяли 97, 38 гр порошкообразного вещества, содержащего амфетамин, а также таблетку, содержащую диазепам.

За это преступление подозреваемому грозит срок от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, а также с последующим пробационным надзором до трех лет.