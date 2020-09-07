Полиция возбудила административное дело об эмоциональном насилии в Брукнском поместье

Госполиция начала административное делопроизводство об эмоциональном насилии в отношении одного ребенка в общине "Kalna svetibu kopiena", которая расположена в Брукнском поместье, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня.

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Госполиция также продолжает ведомственную проверку о возможных нарушениях различного характера в поместье. В настоящее время характер нарушений полиция не уточняет.

Ранее Калниня сообщила, что с учетом заявления Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД) Госполицией были начаты и продолжаются две ведомственные проверки.

Как сообщалось, в результате проверки, проведенной в общине "Kalna svetibu kopiena", эксперты ГИЗПД вместе с представителем Бюро омбудсмена констатировали, что дети там заняты на сельскохозяйственных работах от 10 до 12 часов в день без возможности получить медицинскую помощь, а в случае проступков их наказывают, ограничивая в еде.

Первая проверка, в рамках которой были констатированы вышеупомянутые нарушения, в Брукнском поместье была проведена 5 августа. Во время второй проверки, проведенной 20 августа, ГИЗПД и Бюро омбудсмена не получили уверенности в том, что нарушения устранены.

В свою очередь руководитель общины "Kalna svetibu kopiena" пробст Андрей Мединьш отрицает большую часть нарушений, выявленных в Брукнском поместье.

По его словам, имеющиеся нарушения якобы были придуманы отцом одного из детей, который так отомстил за то, что его ребенка "выкинули" из поместья.

Мединьш отметил, что проживающие в Брукнском поместье люди должны соблюдать очень строгие правила и дисциплину, однако, если они этим недовольны, они могут покинуть общину в любой момент. Он также отметил, что это первая жалоба на общину "Kalna svetibu kopiena".