Полиция встретила на улице большую компанию: 19 парней, возможно, употребляли наркотики

В минувший вторник в Адажском крае полиция встретила на улице компанию, в которой также были несовершеннолетние. Судя по поведению, юноши и подростки могли находиться в состоянии наркотического опьянения.

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На место происшествия была вызвана также Госполиция. Проверка показала, что 13 членов компании еще не достигли совершеннолетия. У юношей нашли бурое вещество, которое направили на экспертизу. Судя по цвету и консистенции, это может быть марихуана.

Полиция начала 19 административных процессов за хранение и приобретение наркотических веществ в небольших размерах, а также за употребление наркотических веществ. За это правонарушение предусмотрено наказание либо в в виде предупреждения, либо штраф в размере от 50 до 280 евро.

Также начат уголовный процесс за хранение наркотиков. Кроме того, сотрудники муниципальной полиции будут оценивать, не нарушила ли компания запрет на собрания, введенный на время пандемии.