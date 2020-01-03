Полиция второй месяц ищет пропавшего мужчину: в последний раз его видели в Плявниеках

1 декабря 2019 года в Риге пропал 33-летний лиепайчанин Кирилл Рева. Со слов близких известно, что в этот день мужчина вышел из квартиры своих знакомых в микрорайоне Плявниеки (ул. Илукстес) и с тех пор о нем нет никаких известий,

его телефон отключен.

Молодой человек был одет в кожаную коричневую куртку с тканевым капюшоном, синие джинсы,темно-синие ботинки. Кожаная черная сумка через плечо,в которой был паспорт гражданина Латвии и кошелек с карточками и деньгами.

При себе у мужчины были кожаная черная сумка через плечо, паспорт и кошелек. наручные часы, крестик на кожаном шнурке, кольцо.

Приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, есть шрам выше левого виска.

Просим всех обратить внимание на фотографии и, если вам известно местонахождение человека, просим сообщить в полицию по телефону 110 или в bezvests.lv 22084084.