Полиция за сутки возбудила 56 административных дел о нарушении запрета на собрания

В четверг возбуждено 107 административных процессов о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За прошедшие сутки начато 56 административных процессов о нарушении ограничений на собрания и проведении частных мероприятий, пять процессов о несоблюдении требований самоизоляции, 29 - о незаполнении анкеты "covidpass.lv", а еще четыре - в связи с другими нарушениями.

Работники Госполиции и во время праздников продолжают следить за выполнением установленных для сдерживания распространения Covid-19 ограничений, проводя превентивные проверки и реагируя на вызовы. Для этого полицейским приходится работать сверхурочно.

Полиция напоминает, что целью проверок является не наказание, а разъяснение жителям необходимости соблюдения ограничений.