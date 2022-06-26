Полиция за сутки задержала 27 пьяных водителей

По данным Государственной полиции, 25 июня полиция задержала 27 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного в состоянии наркотического опьянения.

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В Рижском регионе задержаны 12 пьяных водителей, в Земгале и Видземе - по четыре, в Курземе двое и в Латгале пятеро.

Вчера полиция зафиксировала 475 нарушений правил дорожного движения. Составлено 245 протоколов о превышении скорости.

В субботу в Латвии зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 18 человек.