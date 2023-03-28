Полиция задержала банду подростков, нападавших на детей и пенсионеров
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В понедельник, 27 марта сотрудники Государственной полиции задержали в Лиепае банду подростков, которые совершали нападения в подъездах, в многоквартирных домах, во дворах и парках. Жертвами, как правило, становились дети и пенсионеры.

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В период с 24 по 27 марта Государственная полиция получила информацию о молодых людях, которые в подъездах нападали на пенсионерок и пытались выхватить из рук сумки. Также были случаи, когда вещи пытались отнять у детей. Всего было совершено 9 нападений, в семи случаях - нападавшие отняли мобильные телефоны, кошельки, сумки и деньги.

Полиция установила личности всех троих нападавших, они задержаны. Все трое ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления.

Начат уголовный процесс, расследование продолжается.

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