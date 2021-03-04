Полиция задержала двух человек, у которых нашли наркотики, психотропы и оружие
Foto: Valsts policija

Работники Кулдигского участка полиции при обыске обнаружили амфетамин, марихуану, трамадол и пистолет. Задержаны два человека.

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Задержание произошло 18 февраля после санкционированных обысков, пяти в объектах недвижимости и двух в машинах. Были изъяты амфетамин, марихуана, психотропный медикамент трамадол, а также два газовых пистолета и 50 патронов разного калибра.

Задержанные мужчины ранее не попадали в поле зрения полиции, и сейчас к ним применена мера пресечения, не связанная с арестом.

За незаконное хранение и реализацию наркотических и психотропных веществ им грозит лишение свободы от двух до восьми лет, с конфискацией имущества или без него, с пробационным периодом до трех лет.

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