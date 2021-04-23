Полиция задержала компанию юношей, у которых изъяли марихуану и амфетамин
Foto: Valsts policija

Сотрудники Криминальной полиции Бауского участка полиции в ходе оперативных мероприятий задержали четырех юношей и подростков, подозреваемых в распространении наркотиков.

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Как отмечают в пресс-центре Земгальского регионального управления полиции, задержаны юноши 2002 г.р. и подросток 2005 г.р. При проверке у них нашли и изъяли 30 граммов марихуаны, 625 граммов жидкости, содержащий кодеин, 3 грамма амфетамина, а также 105 евро наличностью.

В рамках уголовного процесса двое задержанных оставлены под арестом, еще к двоим применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В полиции отметили, что компания ранее уже попадала в поле зрения органов правопорядка за нелегальный оборот наркотиков.

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