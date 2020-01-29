Полиция задержала мужчину, грабившего пожилых женщин в Межциемсе и Югле

На прошлой неделе участок Государственной полиции на Тейке в Риге получил сообщение о нескольких кражах сумок на территории Межциемса и Юглы. Преступник использовал элемент неожиданности, вырывал из рук пожилых женщин сумки и скрывался в лесу, либо во дворах. Мужчина был задержан.

Первое сообщение поступило после полудня в прошлую пятницу, 24 января. В Межциемсе мужчина подбежал к женщине со спины, вырвал у нее сумочку и убежал. Это увидели три ученика средней школы и отправились его искать. Мужчина спрятался в одном из подъездов за мусоропроводом, школьники его нашли и забрали сумочку. Вор извинился, сказал, что произошло недопонимание и убежал.

Полиция начала поиск вора. В последующие часы в полицию поступило несколько сообщений о том, что некто у подъездов, в подъездах и по пути домой вырывал из рук женщин сумки.

Полицейский решил прикинуться родственником одного из пострадавших и договорился с вором о встрече. Злоумышленник был сильно удивлен, когда на месте встречи увидел полицию, сообщили в ведомстве. Вором оказался мужчина 1990 года рождения.

Добычей злоумышленника стали кошельки с деньгами до 50 евро, документы, лекарства, ключи и мобильные телефоны. Часть вещей полиция нашла во дворах и лесном пассиве микрорайона.

Задержанный ранее был судим за кражи, ограбления и оборот наркотических веществ. Он признался, что тем вечером совершил несколько краж. Начаты уголовные процессы.

Полиция призывает держать сумку всегда на виду, но не обвязывать ее вокруг горла или рук — так можно получить травмы, если вор решит ее вырвать. А также полиция советует попросить кого-то проводить до дома или выйти навстречу, если приходится передвигаться по отдаленным малонаселенным местам.

Если все-таки кража произошла, полиция призывает обратить внимание на приметы вора — рост, одежда, язык, направление, в котором он скрылся. Помимо прочего, полиции надо сообщать о кражах незамедлительно, потому что время может стать определяющим фактором при задержании вора. Полиция выражает благодарность смелым школьникам, поспешившим на помощь женщине и другим небезразличным людям, которые сообщали о кражах.