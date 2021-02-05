Полиция задержала мужчину, который мог "кидать" на деньги желавших снять жилье в окрестностях Риги

Государственная полиция задержала мужчину, который подозревается в мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что мужчина мог обманывать потенциальных арендаторов квартир, выдавая себя за Мариса Позднякса. Об этом сообщает LETA.

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Полиция задержала мужчину, который, общаясь с потенциальными клиентами, представлялся Марисом Поздняксом.

У сотрудников правоохранительных органов есть основания подозревать, что задержанный мог обмануть не одного человека, желавшего арендовать квартиру в окрестностях Риги.

По имеющейся у полиции информации, мужчина мог совершить мошеннические действия в связи со сдачей квартир в аренду, а именно пообещал зарезервировать квартиру для потенциального арендатора в случае перевода залога на указанный им банковский счет.

После получения денег мужчина прекращал дальнейшее общение со своими "клиентами".

Полиция просит всех, кто пострадал от похожих противоправных действий, обратиться в участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции по телефону 67 909 000 или 110.