Полиция задержала мужчину, подозреваемого в растлении ребенка

Благодаря бдительным и ответственным жителям Латвии, сотрудники 4-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона задержали мужчину, подозреваемого в преступлении против нравственности и половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего.
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Напомним, пожилой мужчина был объявлен в розыск в конце апреля. Следствие по делу продолжается.
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