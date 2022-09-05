Полиция задержала мужчину, угрожавшего водителю оружием и расправой

Вечером 5 сентября Госполиция остановила на ул. Кр. Валдемара автомобиль Maybach, в котором находился мужчина, чье видео ранее распространила Рижская муниципальная полиция (РМП) по подозрению в хулиганских действиях.

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На видео, распространенном РМП, был запечатлен мужчина, который 25 августа, в 18.30, неподалеку от Рижского автовокзала агрессивно вел себя по отношению к водителю другого автомобиля: нанес удар ногой, матерился и угрожал оружием.



Policijā par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process.

В РМП сообщили, что водитель, управлявший Maybach, пытался сократить свой путь, а пострадавший ему это не позволил. После этого водитель вышел из машины, стал кричать на заявителя, извлек из сумки оружие, но заметив, что за ним наблюдают свидетели, спрятал его.

По данному делу полиция начала административный процесс и начала поиски хулигана. Вечером 5 сентября его задержали в Риге.