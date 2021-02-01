Полиция задержала мужчину, умышленно оставившего на дороге боевой снаряд

Госполиция задержала злоумышленника, который в Новогоднюю ночь оставил на проезжей части в Лудзе взрывоопасный предмет. Лишь благодаря профессионализму оперативных служб его удалось заметить и нейтрализовать, предотвратив трагедию. На днях стражам порядка удалось задержать подозреваемого "минера".

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Как сообщает пресс-служба Латгальского регионального управления полиции, 1 января, в 00.12 сотрудники Госполиции при содействии своих коллег из Государственной пограничной службы (ГПС) проводили мероприятия в Лудзе с целью контролирования выполнения ограничений на время действия в Латвии режима чрезвычайно ситуации.

Их внимание привлек подозрительный предмет на проезжей части. Как оказалось, находка являлась смертоносной, поскольку прибывшие саперы констатировали, что это боевой снаряд категории B2. Взрывоопасный предмет вывезли в безопасное место для нейтрализации.

В рамках начатого уголовного процесса 26 января полиция задержала подозреваемого — местного жителя 1978 г.р. Также стражи порядка провели обыск в квартире задержанного, однако ни оружия, ни боеприпасов там не нашли.

В ЛРУП пояснили, что мужчина ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за преступления имущественного характера. Свою вину в содеянном он признал и рассказал, что нашел снаряд в лесу. Отвечая на вопрос, с какой целью он оставил взрывоопасный предмет на дороге, задержанный пояснил, что таким образом просто хотел проверить скорость реагирования оперативных служб.