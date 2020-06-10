Полиция задержала наркодилеров: изъяты таблетки MDMA и марихуана

Сотрудники Бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления полиции весной нынешнего года провели несколько задержаний и обысков, во время которых было изъято большое количество наркотических веществ.

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В частности, 23 марта в Добеле задержали пятерых мужчин, у которых нашли 13 таблеток MDMA. Поскольку у одного из компании при себе оказалась большая сумма, было решено провести обыск и у него в машине. В салоне авто полиция обнаружила несколько пакетиков с веществом растительного происхождения. Наркотики переданы на экспертизу.

14 апреля в рамках начатого ранее уголовного процесса в Елгаве провели обыск и изъяли 25 голубых таблеток. Кроме того, фрагменты таких же таблеток полицейские нашли и в подвале, принадлежащем подозреваемому.

Как отмечают в ЗРУП, 12 мая полиция провела очередной санкционированный обыск в Елгаве и задержала двух подозреваемых в хранении и реализации таблеток экстази в крупных размерах. Во время обыска изъяли 18 таблеток MDMA и 135 евро.

Кроме того, 19 мая в Елгаве на хранении марихуаны в крупных размерах попались еще двое местных жителей. Во время обыска на квартире одного из подозреваемых изъяли 55 граммов марихуаны.

По всем фактам начаты уголовные процессы.