Полиция задержала пиромана, устроившего пожар в лесу
Foto: LETA

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 4 июня по подозрению в поджоге леса в волости Аннениеку (край Добелес) был задержан мужчина 1958 г.р.

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По данным ЗРУП, в лесном массиве открытым пламенем горела щепа. Дым в лесу заметил находившийся неподалеку инспектор Полиции прядка ЗРУП. Он направился к месту пожара и заметил там мужчину, поведение которого показалось ему подозрительным.

Когда полицейский подошел к незнакомцу, назвав ему свое имя и должность, а также спросил, что случилось, мужчина попытался скрыться. Однако сотруднику полиции удалось его задержать и доставить в участок.

При проверке вещей задержанного и других следственных действий подозрения стражей о возможной причастности мужчины к поджогу подтвердились. По делу начат уголовный процесс. Проверяется причастность задержанного к другим лесным пожарам.

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