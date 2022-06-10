Полиция задержала подозреваемого в ограблении несовершеннолетнего
Foto: LETA

Госполиция сообщает, что задержан Вадим Бекмеметьев, которого разыскивали по подозрению в ограблении ребенка: он отобрал у него мобильный телефон, применив насилие.

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Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках подозреваемого.

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