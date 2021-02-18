Полиция задержала подозреваемого в реализации метамфетмина и метадона
Foto: Valsts policija

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и преступлениями в сфере экономики Курземского регионального управления полиции задержали в Лиепае мужчину, подозреваемого в реализации психотропных препаратов.

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Во время обыска в доме подозреваемого полиция изъяла порошкообразное вещество, содержащее метамфетамин, а также жидкость, содержащую метадон. Также полиция нашла в доме ручную гранату, газовый пистолет и деньги.

Известно, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка. В настоящее время он оставлен под арестом. Следствие продолжается.

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