Полиция задержала туриста, который испортил украшение на главной елке в Даугавпилсе

Муниципальная полиция Даугавпилса задержала иностранного туриста, который пинал елочные украшения и сломал одно из них.

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Иностранного хулигана засекли камеры слежения на площади Виенибас. Он был с группой других людей. Полиция увидела, что с елки оборваны украшения, и один человек активно пинает их. В конце концов он сломал украшение.

Информация была передана ближайшей патрульной группе муниципальной полиции, хулиган — иностранный гражданин 1993 года рождения — был задержан.

Начат административный процесс за мелкое хулиганство, вредителя могут оштрафовать на сумму от 70 до 500 евро.