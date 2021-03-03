Полиция задержала в Риге женщин, предлагавших "секс-массаж" в условиях ЧС

В минувший вторник сотрудники Госполиции задержали в Риге нескольких женщин, которые, обойдя ограничения, введенные на время действия на территории Латвии режима чрезвычайной ситуации (ЧС), предлагали клиентам "сексуальный массаж".

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Парламентский секретарь МВД Сигне Боле на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сообщила, что задержана гражданка Украины, въехавшая в Латвию через Польшу. Перед въездом женщина зарегистрировалась в системе Covidpass.lv, указав, что едет транзитом в Эстонию.

Как говорится в докладе, за определенные суммы она предлагала лицам из других домохозяйств массаж, в том числе и сексуального характера.

По другому адресу полиция поймала женщину, которая предлагала не только классический массаж, но также и сексуальный массаж. По этому же адресу констатирован еще один случай, когда клиенту делали классический массаж.

В полиции указали, что в период действия на территории Латвии режима ЧС полиция начала 21 512 административных процессов за нарушения ограничений.