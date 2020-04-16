Полиция завела 17 дел о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений

За прошедшие сутки Госполиция завела 17 дел о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений, сообщили агентству в Госполиции.

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За прошедшие сутки полиция провела 2002 проверки соблюдения установленных на время чрезвычайного положения ограничений.

Большая часть нарушений, как и в предыдущие дни, была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей и требований самоизоляции. Как и прежде, большинство нарушений зафиксированы в Рижском регионе.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, а для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.

Как сообщалось, на пасхальных выходных Госполиция впервые применила максимальный штраф в размере 2000 евро за несоблюдение требований карантина и самоизоляции.