Полиция завела дело о порче забора велотрека “Марс”. Подозреваемый критиковал строительство здания СГБ

Государственная полиция возбудила уголовное дело о порче забора вокруг территории велотрека “Марс”, где планируется построить новое здание для нужд Службы государственной безопасности (СГБ). Подозреваемым стал активист, выступающий против строительства на территории парка, передает LETA.

Марис Калейс (Развитие - За!/Прогрессивные) в соцсетях опубликовал решение инспектора Брасского участка признать его подозреваемым в деле о порче забора вокруг велотрека “Марс”. В решении указано, что, вероятно, мужчина 20 марта испортил забор по адресу Бривибас гатве 207 и нанес Valsts nekustamie īpašumi урон в 50 евро.

В решении инспектора упомянуты доказательства, но не указано, какие именно доказательства оказались в распоряжении полиции.

Представитель полиции Анце Розите подтвердила, что 20 марта ведомство констатировало порчу имущества на Бривибас гатве. Начат уголовный процесс и в нем есть подозреваемый, однако полиция не может раскрывать более подробную информацию.

Согласно уголовному закону, преступнику грозит тюремный срок до двух лет, принудительные работы или штраф.

Ранее Марис Калейс активно выступал против строительства здания СГБ на территории бывшего велотрека “Марс”. Он планирует баллотироваться в Рижскую думу от списка "Развитие - За!/Прогрессивные". За него заступился парламентский секретарь Министерства обороны Мартиньш Стакис, кандидат в мэры Риге от "Развитие - За!/Прогрессивные". Он верит, что Стакис не портил забор и надеется, что это недоразумение будет прояснено в полиции.

Как уже сообщалось, жители Латвии собрали 10 000 подписей за строительство парка на территории бывшего велотрека “Марс”. В процессе обсуждения инициативы выяснилось, что территорию присмотрела СГБ для строительства нового здания службы. Ведомство отказывает менять свои планы, из-за чего началась публичная конфронтация между активистами и представителями СГБ.