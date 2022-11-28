Полиция завершила расследование убийства адвоката Бункуса

Государственная полиция завершила расследование дела об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса. 24 ноября материалы были переданы в прокуратуру Рижского окружного суда для уголовного преследования четырех лиц — трех латвийцев и одного гражданина России. Об этом порталу Delfi сообщили в Госполиции.

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В ходе расследования полиция получила четкое представление об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах, в том числе о распределении ролей — от заказчика до организатора и исполнителя убийства.

Дело об убийстве Бункуса — одно из самых масштабных в истории Госполиции. Чтобы установить причастных к преступлению, потребовалось более четырех лет активной работы, к моменту окончания следствия дело состояло из 121 тома.

В ходе расследования Госполиция получила и подтвердила доказательства, которые позволили признать подозреваемыми четырех человек — трех граждан Латвийской Республики и одного гражданина Российской Федерации 1974, 1961, 1970 и 1953 годов рождения.

Уголовный процесс квалифицируется по нескольким уголовным преступлениям, инкриминируемым лицам, в том числе за убийство при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы; за изготовление, ремонт, приобретение, хранение, ношение, перевозку, передачу или продажу огнестрельного оружия; за разглашение сведений, полученных в досудебном уголовном производстве без разрешения следователя или прокурора до завершения этого процесса; за подстрекательство и пособничество в преступлении.

Трое подозреваемых заключены под стражу, одному назначена мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.

Полиция напоминает, что в дополнение к этим уголовным процессам начато еще два — в связи с легализацией преступно добытых средств в крупных масштабах в составе организованной группы и в связи с преступными деяниями в народном хозяйстве. По обоим этим делам продолжается расследование.

Госполиция подчеркивает, что в расследовании убийства адвоката большое значение было у международного сотрудничества — обмен информацией и организация специальных международных следственных рабочих групп, в том числе при поддержке Европола.

Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия был обнаружен сгоревший автомобиль с поддельными номерными знаками, предположительно причастный к убийству.

В связи с убийством задержали предпринимателей Михаила Ульмана, Александро Бабенко и Аркадия Юдина