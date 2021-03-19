Поломка микропроцессора на Рижском вокзале остановила поезда
Foto: F64

В пятницу, 19 марта, из-за поломки микропроцессора во второй половине дня сильно опаздывали поезда, прибывающие и отбывающие с Рижского центрального вокзала, сообщило агентство LETA со ссылкой на Pasažieru vilciens.

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Поезда опаздывали как минимум на несколько часов. Некоторые электрички приходили и ухожили с вокзала с пятичасовым опозданием. Предприятие извинилось за доставленные неудобства и призвало людей следить за оперативной информацией на домашней страничке Pasažieru vilciens или в мобильном приложении.

Агентству LETA удалось выяснить, что проблемы были связаны с поломкой микропроцессора. Поезда стали сильно отклоняться от графика после четырех часов дня. Некоторые рейсы пришлось вовсе отменить.

К настоящему моменту движение поездов полностью восстановлено. Как сообщила агентству LETA представитель Pasažieru vilciens Агнесе Лиците, движение планировалось восстановить к 21:30.

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