Польша: Дорожная инспекция задержала пьяного дальнобойщика из Латвии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В понедельник (13 февраля) патруль Дорожно-транспортной инспекции Польши для проверки остановил на автомагистрали A2 недалеко от Познани фуру с полуприцепом, принадлежащую латвийской компании.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно документам, в машине перевозили автозапчасти из Латвии в Германию. Во время проверки документов инспекторы ощутили отчетливый запах алкоголя, исходивший от водителя.

При первой проверке в организме гражданина Латвии констатировали 0,67 промилле, а во время второй проверки — 1, 2 промилле. Восходящая тенденция может указывать на то, что водитель, вероятно, употреблял алкоголь незадолго до остановки для контроля.

Находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину для дальнейших действий передали сотрудникам полиции.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
Как найти здоровый баланс на работе и не выгореть
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
Гуляй на свежем воздухе и занимайся спортом даже зимой
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома