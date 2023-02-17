Польша: Дорожная инспекция задержала пьяного дальнобойщика из Латвии

В понедельник (13 февраля) патруль Дорожно-транспортной инспекции Польши для проверки остановил на автомагистрали A2 недалеко от Познани фуру с полуприцепом, принадлежащую латвийской компании.

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Согласно документам, в машине перевозили автозапчасти из Латвии в Германию. Во время проверки документов инспекторы ощутили отчетливый запах алкоголя, исходивший от водителя.

При первой проверке в организме гражданина Латвии констатировали 0,67 промилле, а во время второй проверки — 1, 2 промилле. Восходящая тенденция может указывать на то, что водитель, вероятно, употреблял алкоголь незадолго до остановки для контроля.

Находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину для дальнейших действий передали сотрудникам полиции.