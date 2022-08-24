Польша: гражданин Латвии подозревается в мошенничестве при покупке 10 тонн черники

Польская полиция за последние недели получила несколько заявлений о мошенничестве со стороны 36-летнего гражданина Латвии Евгения Б., который занимался покупкой черники в больших количествах. Его удалось задержать на прошлой неделе при оформлении очередной сделки, однако позже отпустили под залог.

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Как отмечает Portal Samorzadowy, латвийцу, проживающему под Варшавой, предъявлены обвинения в мошенничестве при покупке 10 тонн черники на сумму более 100 000 злотых (более 20 000 евро).

По предварительным данным, Евгений размещал на интернет-портале объявления о покупке черники. В итоге, на объявление откликнулись четверо жителей, однако денег за ягоды они так и не дождались.

Как оказалось, в прошлом году на гражданина Латвии уже поступали заявления аналогичного характера, полиция занимается поиском и других жертв мошенника. В случае, если суд признает его вину, Евгению Б. грозит до восьми лет лишения свободы.