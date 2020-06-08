Польша: из-за неосторожности гражданина Латвии произошла авария
Foto: DELFI

По информации польского издания Ostrowski Portal Internetowy, в минувшую субботу на окружной дороге возле города Острув-Мазовецка (Мазовецкое воеводство) произошло столкновение между автомобилями Chevrolet, которым управлял 68-летний латвиец, и Seat Toledo, за рулем которого находился 40-летний житель Подлясского воеводства.

Как отмечает издание, водитель из Латвии не отрегулировал скорость в соответствии с дорожными условиями, потерял управление транспортным средством, в результате чего его машина столкнулась с Seat.

В ДТП пострадали два пассажира, которых с места происшествия доставили в местную больницу, однако в тот же день их выписали. Известно, что в момент аварии оба водителя были трезвыми.

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